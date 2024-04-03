نشاط زلزالي كبير.. خبير الزلازل الهولندي يثير المخاوف مجددا

حذر خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من وقوع نشاط زلزال كبير خلال الأيام القادمة، حيث قال : "هناك احتمال واضح استناداً إلى الإحصائيات، بوقوع نشاط زلزالي كبير"، متوقعاً "زيادة زلزالية" من دون أن يحدّد ماهيّتها تماماً.

وتوقع أن تتراوح قوة الزلزال من 5 درجات إلى 6 درجات تقريباً، محدّداً أنّ ذلك سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.



جاء ذلك بعيد ساعات من زلزال وقع قبالة ساحل تايوان، وبلغت قوته 7.2 درجة، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مدّ عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.