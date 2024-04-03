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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكثر من 220 سلعة.. الزراعة: ضخ السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة

صدى البلد

قال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ، إن معرض “خير مزارعنا لأهالينا” ما زال يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، مؤكدا رضائهم بالخدمات التي يقدمها المعرض واستمراره إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

وأضاف أنه وفقا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى من 20% وتصل في بعض السلع إلى 50‎% بما في ذلك اللحوم والبيض والدواجن.

ولفت إلى أن القرارت التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك ساهمت بجزء كبير في رفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار.


وذكر صالح أن مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” مستمرة في تحقيق دورها الإيجابي بتلبية جميع رغبات المواطنين من خلال إتاحة وتوفير أكثر من 220 سلعة ومحاربة الغلاء والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، موضحا أن رضاء المواطنين هو الهدف الرئيسي.

الفسيخ والرنجة

وأوضح أنه سوف يتم توفير كميات كبيرة من الفسيخ والرنجة والأسماك استعدادا لعيد الفطر المبارك وأعياد الربيع وشم النسيم، بالإضافة إلى توفير  حوالى 12 نوعا من الكحك والبسكويت والبيتي فور والغريبة وبأسعار تقل عن الأسواق الأخرى بنحو 30%.‎

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