مندوب مصر بالجامعة العربية: نحمل الاحتلال مسئولية الاجتياح البرى المحتمل لرفح الفلسطينية

قال السفير محمد مصطفى عُرفي، مندوب مصر بالجامعة العربية، إن الدولة المصرية ترفض وتدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة الوحشية على قطاع غزة.

وأضاف مندوب مصر، خلال كلمته بالدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تحمل سلطات الاحتلال الآن المسئولية الكاملة عن الاجتياح المحتمل لمدينة رفح الفلسطينية، وهو الأمر الذي ينذر بإفشال الجهود الحثيثية التي تستهدف وقف إطلاق وإنفاذ المساعدات.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين دورة غير عادية اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، لبحث الحراك العربي لدعم القضية الفلسطينية.

