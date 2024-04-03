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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يؤكد دور الأزهر والأوقاف في تصحيح المفاهيم ونشر تعاليم الدين السمحة

صدى البلد

 أكد محافظ المنيا أسامة القاضي دور الأزهر والأوقاف في تصحيح المفاهيم، ونشر تعاليم الدين السمحة المعتدلة ولا سيما من خلال حفظ كتاب الله عز وجل، وتدبر آياته وتشجيع الشباب على حفظ آياته وفهم محكمه وبيان مقاصده.


جاء ذلك خلال تكريم المحافظ لــ 390 مواطنا من حفظة القرآن الكريم خلال احتفالية ليلة القدر التي نظمتها مديرية الأوقاف على مسرح ديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، ووكيل وزارة الأوقاف الدكتور حسانين عبد الحكم، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهريّة عصام حسونة.


وقال المحافظ، في بيان اليوم /الأربعاء/، إننا نعيش في رحاب الليالي المتبقية من شهر رمضان المبارك ونتلمس فيها ليلة القدر بالعشر الأواخر وخاصة الوتر منها من خلال الإقبال على الله بإقامة الصلاة، وترتيل القرآن الكريم والدعاء للفوز بثواب هذه الليلة المباركة.


ومن جانبه، أضاف وكيل وزارة الأوقاف الدكتور حسانين عبدالحكم أن ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن الكريم، وهي تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لشرفها وعظيم قدرها عند الله عز وجل، داعيا المولى سبحانه و تعالى أن يبلغنا هذه الليلة المباركة ويتقبل منا صالح الأعمال. وتضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم، إلى جانب عرض فقرات إنشاد ديني وابتهالات عن فضل شهر رمضان المعظم.

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