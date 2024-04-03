"قصور الثقافة" تختتم العرض المسرحي "سلطان الحرافيش"

اختتمت ليالي العرض المسرحي "سلطان الحرافيش" لفرقة الفشن المسرحية ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة.



وقالت هيئة قصور الثقافة ، في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/ ، إن بيت ثقافة الفشن ببني سويف شهد العرض المسرحي على مدار 5 ليال وهو نص دراما تاريخية تمثل صراعا بين مشاعر إنسانية ومصالح مختلفة ويصور الصراع القائم بين المحتل العثماني ممثلا في السلطان "سليم الأول" و"طومان باي" السلطان المملوكي الأخير الذي حكم مصر ودافع عن أرضها خشية الوقوع في براثن العثمانيين، لإظهار روح البطولة التي كان يتمتع بها "باي" وإثبات سريان الروح المصرية حتى مع المماليك الذين وقفوا في وجه كل محتل أو غاصب لهذا الوطن.



العرض تأليف طارق عمار ، ديكور وملابس أميرة كمال، أشعار صلاح عتريس، موسيقى وألحان محمد ناجي، استعراض تامر عبدالمنعم، وإخراج محمود أبوالغيط ، وشهد العرض الختامي المهندس محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، ولفيف من الشخصيات العامة.



و"سلطان الحرافيش" إنتاج الإدارة العامة للمسرح ، وقدم بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي ، وفرع ثقافة بني سويف ضمن عروض التجارب النوعية.



وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان وعروض الموسم المسرحي الحالي، حيث أطلقت الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.



كما نظمت فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية ، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم.

