السفير الإيراني بدمشق: الجريمة الصهيونية ضد القنصلية تعزز العلاقة بين محور المقاومة

أكد السفير الايراني لدي سوريا حسين أكبري أن الاعتداء علي القنصلية الايرانية في دمشق جريمة ليس لها مثيل وتكشف عن تحدى الكيان الصهيوني للقوانين والأعراف الدولية.

وقال الدبلوماسي الإيراني بحسب وسائل إعلام سورية: “ انه شرف لكافة السائرين على طريق الحق تقديم هذه الكوكبة من الشهداء”.

وأوضح السفير الإيراني أن هذه الجريمة ستعزز العلاقة بين دول محور المقاومة.

كما وجه السفير أكبري الشكر لمواقف الدول التي ادانت هذا العدوان الاسرائيلي ونعلم أيضا أن هناك دولا تخضع لضغوط الصهاينة.

كان رئيس لجنة الانتفاضة والقدس رمضان شريف أعلن ، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تشييع شهداء العدوان الإرهابي على القنصلية الإيرانية في يوم القدس العالمي بطهران ومن ثم سيتم إرسال جثامين الشهداء إلى مسقط رأسهم ليواروا الثرى.

وأضاف، أنه ستقام يوم السبت المقبل مراسم تشييع الشهيد العميد محمد رضا زاهدي في أصفهان.

