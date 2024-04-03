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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هنية: المقاومة تصر على وقف دائم لإطلاق وانسحاب شامل من القطاع

هنية
هنية

 

 

قال إسماعيل هنية  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنه يمر يوم القدس هذا العام في ظل معركة طوفان الأقصى العظيمة.
وذكر هنية أنهم متمسكون بمطالبهم بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل من القطاع وعودة النازحين وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

واعتبر  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن العالم يشاهد اليوم جرائم الاحتلال في غزة والضفة والقدس المحتلة ولا يحرك ساكنًا.

وذكر أن غزة تقدم اليوم صفحة مجيدة من صفحات الأمة بمقاومتها التي لا تستكين، ومواكب الشهداء في كل القطاع تزيد غزة قوة وإصرارا وبأسا وعنادا، مؤكدًا أن شعب بمقدار تضحيات شعب غزة هو أعز ما تملكه فلسطين.

وتابع بأنه في هذه المعركة سقطت كل الأوهام التي صنعها العدو لنفسه ولجيشه، مؤكدًا على أنه لولا الغطاء والمشاركة  الأمريكية المباشران لما أمعن الاحتلال في القتل والعدوان

وأشار إلى أن أبطال غزة وفلسطين كسروا حاجز الخوف ونحن أمام فرصة تاريخية لهزيمة العدو، ذاكرًا أن المقاومة قالت نحن أمة لا نسكت على ضيم ولا نقبل أن يستفرد العدو بغزة.
 

إسماعيل هنية حماس

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