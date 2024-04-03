أمسيات دينية وابتهالات.. طقوس العشر الأواخر من شهر رمضان بثقافات مدن القناة

ينظم قصور ثقافة مدن القناة بمحافظات الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، ضمن فعاليات ليالي شهر رمضان بهدف نشر الوعي والحوار في المجتمع وبين أبناء المحافظات من خلال مسؤولي الأفرع والشعراء، بمشاركة عدد من الشعراء والفنانين منهم الفنان قتيبة العلوش.

يقول الفنان قتيبة العلوش، أن الفعاليات تضمن محاضرات وأمسيات شعرية وورش عمل في مختلف المجالات الثقافية في فرع ثقافة الطفل بالمحافظات.

أضاف الفنان قتيبة العلوش أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.