عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمسيات دينية وابتهالات.. طقوس العشر الأواخر من شهر رمضان بثقافات مدن القناة

الفنان قتيبة العلوش
الفنان قتيبة العلوش

ينظم قصور ثقافة مدن القناة بمحافظات الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، ضمن فعاليات ليالي شهر رمضان بهدف نشر الوعي والحوار في المجتمع وبين أبناء المحافظات من خلال مسؤولي الأفرع والشعراء، بمشاركة عدد من الشعراء والفنانين منهم الفنان قتيبة العلوش.

البيوت بقت مستنقعات .. 30 صورة ترصد كارثة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

يقول الفنان قتيبة العلوش، أن الفعاليات تضمن  محاضرات وأمسيات شعرية وورش عمل في مختلف المجالات الثقافية في فرع ثقافة الطفل بالمحافظات.

أضاف الفنان قتيبة العلوش أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

الجامعة العربية: الدول المصدرة للسلاح لإسرائيل شريكة معها في العدوان على الفلسطينيين

ترشيحاتنا

للمرة الثانية| محمود عاشور يمثل التحكيم المصري في أولمبياد باريس

شيخ الأزهر لرئيس البرلمان العربي: التشتت والضَّعف الذي أصاب أمتنا العربية أفقدها توازنها

3 من إخوته سبقوه| جثة غريق من نيل الوراق تكشف مأساة عائلية

بعد مقتل عاملي الإغاثة.. بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي

أمين عام حلف الناتو: ندين استهداف عمال الإغاثة في قطاع غزة

بشائر الولاية الثالثة.. الاحتياطي النقدي يرتفع 5.05 مليار دولار في شهر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفطان جديد.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الرمضانية

ملابس بـ200 ألف جنيه خلال شهر.. إطلالات وضعت مسلم في مأزق| شاهد

فستان مجسم.. كارولين عزمي تخطف الأنظار | شاهد

جوليا بسترانا.. أبشع امرأة في التاريخ دفنت بعد 150 عامًا من وفاتها|ما السبب؟

فيديو

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ