محافظ كفر الشيخ: تطوير وإنشاء 15 مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظة

أكد محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، أنه تم تطوير وإنشاء 15 مركزا تكنولوجيا على مستوى المحافظة، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى ، وذلك بالإضافة إلى توفير مركز تكنولوجي متنقل يجوب كافة مدن المحافظة ليقدم الخدمات للمواطنين، في إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية.



جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم "الأربعاء"، مركز تكنولوجي بمجلس مدينة مسير، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال المحافظ ، إنه تم افتتاح مراكز مسير لمواكبة للتطور التكنولوجي نحو التحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.