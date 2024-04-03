وزيرة الهجرة تؤكد استمرارها في دعم المستثمرين المصريين الراغبين بالاستثمار بالوطن

أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، استمرارها في تقديم كامل الدعم لكل من يرغب من الاستثمار في مصر خاصة المستثمرين المصريين بالخارج والقادرين على جذب استثمار أجنبي مباشر للسوق المصرية في تلك الفترة..معتبرة أنهم أجدر الناس على إقناع المستثمرين الأجانب للمجيء إلى مصر.



جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة ، للرئيس التنفيذي السابق والعضو الحالي لمجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية في لندن الدكتورة إيمان الشريف حيث بحثا سبل التعاون المشترك في إطار استراتيجية الوزارة لدعوة وجذب المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر والترويج للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها السوق المصرية، وما تتيحه الدولة من تسهيلات لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي إلى مصر .. حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الهجرة اليوم /الأربعاء/.

وطالبت السفيرة سها جندي بإعداد ملف كامل يتضمن تفاصيل المشروعات التي يتم العمل عليها خلال هذه الفترة للبدء في مخاطبة الجهات المعنية المسئولة وتقديم ما يلزم من دعم في سبيل الانتهاء من إنشائها دون أي عراقيل.



وأبدت وزيرة الهجرة حرصها على ضرورة الاستفادة من الكوادر المصرية في مختلف المجالات بما فيها الكوادر المتخصصة في مجالات الاستثمار والتي تمتلك علاقات متميزة ومثمرة مع شركاء دوليين ذات اهتمام مشترك والذين يمتلكون رصيدا من الثقة مع هؤلاء الشركاء، ويستطيعون من خلاله دعوتهم للاستثمار في مصر ومساعدة الوزارة في الترويج للفرص الاستثمارية الضخمة التي يتميز بها سوق الاستثمار المصري.



وقالت : إن السوق المصري جاذب للاستثمارات في ظل التعديلات التشريعية التي قامت بها الدولة بجانب إتاحة العديد من التيسيرات للمستثمرين، وتوفير الايدي العاملة الماهرة في مقابل أزمات اقتصادية عالمية أدت إلى عدم توفر الطاقة ومشاكل كبر السن التي باتت تعرقل نمو المجتمعات الغربية بشكل يسمح بالتطور المستهدف نتيجة لارتفاع السن وعدم وجود الأيدي العاملة الشابة من مواطنيها وهي بعض الميزات التي تتمتع بها مصر بالإضافة سهولة التواصل مع دول العالم وميزات النفاذ لقارتي أفريقيا وأوروبا وغيرها دون الحاجة لدفع أي جمارك أو ضرائب أو رسوم.



وأشارت إلى جهود وزارة الهجرة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي تمثل فرصة واعدة، حيث يعد الاستثمار فيها خطوة مهمة سواء لكبار المستثمرين، او لصغار المستثمرين..منوهة بأن الشركة قطعت شوطا كبيرا، وصولا إلى تسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار، والتعاقد مع مكاتب الاستشارات القانونية والمالية والاتفاق على تحديد مجالات عمل الشركة، وأن دور الحكومة سيقتصر على الدعم وتسهيل العمل والإجراءات.



ومن ناحية أخرى..أشادت وزيرة الهجرة بالدور المهم الذي تلعبه الدكتورة إيمان الشريف لدعوة المستثمرين المصريين والأجانب بالمملكة المتحدة للاستثمار في مصر وسعيها لخلق تعاون وشراكات مثمرة بين الجانب المصري والجانب البريطاني.



ومن جانبها .. أثنت الدكتورة إيمان الشريف على ما حققته وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بالتدخل ودعم المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في مصر، والمساعدة في تذليل أية عقبات قد تواجههم في إنشاء مشروعاتهم الاستثمارية بمصر، بجانب رغبتها الدائمة لجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية وطرح عدد كبير من المبادرات التي تخدم المصريين بالخارج مما يساعد على تدفق العملة الأجنبية إلى مصر.



وقالت الشريف : إنها تعمل في الفترة الحالية على دعوة عدد كبير من الشركات البريطانية المهمة للاستثمار في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، في إطار دعم اتفاقية التجارة بين مصر وبريطانيا واستكمال الروابط التجارية دون انقطاع وزيادة التبادل التجاري بين البلدين..مؤكدة أن السوق الإفريقي وإفريقيا ككتلة تجارية تحظى باهتمام خاص من العالم أجمع خاصة المملكة المتحدة في الفترة المقبلة، ونظرًا لموقع مصر المهم بين القارتين فتعد مصر البوابة الرئيسية لإفريقيا من الناحية التجارية والصناعية بجميع أنواعها مثل التصنيع الزراعي.



وفي ختام اللقاء .. أعلنت وزيرة الهجرة عن استعدادها لعقد اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع المستثمرين المصريين ببريطانيا وإطلاعهم على كافة المستجدات الإيجابية التي يشهدها سوق الاستثمار المصري.