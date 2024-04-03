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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: الكشف على 1798 مواطنا وعلاجهم بالمجان ضمن "حياة كريمة"

صدى البلد

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور هشام مسعود، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1798 مواطنا وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، خلال القافلة الطبية التي تم تنظيمها، لمدة يومين، بقرية "كفر العرب" بوحدة مبارك التابعة لمركز بلبيس، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور مسعود، في بيان اليوم "الأربعاء"، أنه تم تنظيم القافلة تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، ومحافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب ، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.


وقال إن القافلة شملت 10 تخصصات طبية وهي "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصص "الأطفال"؛ لخدمة أهالي القرية والقرى المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأضاف أنه تم صرف العلاج اللازم للمرضى بالمجان، وتحويل 7 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، والفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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