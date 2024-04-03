عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"حُماة الوطن" بالإسكندرية يطلق حملة "سفرة الخير" بـ 1000 وجبة ساخنة

صدى البلد

أطلقت أمانة الشئون السياسية بحزب حُماة الوطن بالإسكندرية، حملة بعنوان "سفرة الخير" بتجهيز أكثر من 1000 وجبة ساخنة وتوزيعها على الصائمين بمختلف أحياء المحافظة، والتي تقام تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، ومحمد مجاهد أمين عام المحافظة، ومحمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، وذلك في إطار دور الحزب التكافلي وإيمانا بمسئوليته المجتمعية ومواصلة دوره الفعال في دعم الأسر والأفراد في المجتمع.


وأكد محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن حملة "سفرة الخير" تعد استكمالا للحملات التي أطلقتها جميع الأمانات الجغرافية والنوعية بالمحافظة منذ بداية شهر رمضان المبارك، بتوزيع وجبات الإفطار والسحور الساخنة، فضلا عن السلع الغذائية الأساسية للأسر، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الحزب وإيمانه بمسئوليته المجتمعية من خلال تقديم وسائل العون للمحتاجين، ومواصلة العمل في الشارع والتلاحم ومشاركة أهالينا في المناسبات المختلفة. 


وأضاف الأمين العام للحزب بالمحافظة، أن حملات توزيع وجبات الإفطار والسحور والسلع الغذائية مستمرة ومتواصلة بشكل يومي طوال أيام الشهر الكريم، وانتشارها في مختلف أحياء المحافظة للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين . 


وأكد اللواء ممدوح النمر أمين أمانة الشئون السياسة، على أن حملة "سفرة الخير" تهدف إلى استكمال مسيرة العطاء التي يقوم بها الحزب لدعم الأسر والأفراد خلال الشهر الكريم، من خلال بث ونشر روح التراحم والتكافل والتضامن بين الجميع مشيرا أن الحملة قامت بتوزيع ما يزيد عن 1000 وجبة متكاملة والساخنة على الصائمين، في جميع الشوارع والميادين بأحياء المحافظة، بالإضافة إلى استهداف القرى والعزب والنجوع والمناطق النائية .


وتابع النمر أنه تم التنسيق للحملة بتكوين فريق يضم ٥٠ شابا وفتاة من أعضاء الأمانة وتقسيمهم إلى مجموعات موزعة على نقاط جغرافية مختلفة لتوزيع الوجبات على الصائمين بشكل سريع لضمان وصولها لأصحابها ساخنة قبل أذان المغرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

الجامعة العربية: الدول المصدرة للسلاح لإسرائيل شريكة معها في العدوان على الفلسطينيين

ترشيحاتنا

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا غدا

بولندا تستدعي السفير الإسرائيلي لديها على خلفية مقـ.تل عاملي الإغاثة بقطاع غزة

دوري أبطال إفريقيا| كولر وكابتن الفريق يحضران المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيمبا

للمرة الثانية| محمود عاشور يمثل التحكيم المصري في أولمبياد باريس

شيخ الأزهر لرئيس البرلمان العربي: التشتت والضَّعف الذي أصاب أمتنا العربية أفقدها توازنها

3 من إخوته سبقوه| جثة غريق من نيل الوراق تكشف مأساة عائلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قفطان جديد.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الرمضانية

ملابس بـ200 ألف جنيه خلال شهر.. إطلالات وضعت مسلم في مأزق| شاهد

فستان مجسم.. كارولين عزمي تخطف الأنظار | شاهد

جوليا بسترانا.. أبشع امرأة في التاريخ دفنت بعد 150 عامًا من وفاتها|ما السبب؟

فيديو

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ