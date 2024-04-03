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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"وزراء الرياضة العرب" يشيد بمجهودات الحكومة لإنجاح عام الشباب 2023

صدى البلد

وجه مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة المصرية على جهودها المتميزة في إنجاح عام الشباب العربي 2023، والذي تميز بالعديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي استهدفت الشباب العربي في مختلف المجالات.

وأشاد المجلس خلال خطابه الرسمي بالدور الكبير الذي لعبته وزارة الشباب والرياضة المصرية في دعم العمل العربي المشترك في مجال الشباب والرياضة، مؤكداً على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتعزيز قدرات الشباب العربي وتمكينه من المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعات عربية قوية ومزدهرة.

وأشار مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب إلى أن عام الشباب العربي 2023 حقق العديد من الإنجازات، خلال عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات والفعاليات التي ناقشت مختلف القضايا التي تهم الشباب العربي، مثل التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة السياسية.

كما أشاد المجلس بالجهود التي بذلتها مصر في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية العربية والعالمية، مؤكداً على أن هذه الفعاليات تساهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية وتُظهر للعالم قدرات الشباب العربي وإبداعاته.

وأعرب مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عن ثقته في قدرة الشباب العربي على تحقيق طموحاته وأهدافه، مؤكداً على أهمية توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم لتمكينه من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل للوطن العربي.

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