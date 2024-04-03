محافظ السويس: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك

وجه محافظ السويس عبدالمجيد صقر، برفع درجة الاستعداد لجميع المرافق الحيوية والمصالح الحكومية لاستقبال عيد الفطر المبارك.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الأربعاء ، بمبنى الديوان العام، لبحث استعدادات المحافظة والإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد، في حضور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة وأحمد وزيري السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء علاء صابر مساعد مدير الأمن ورامى سعد مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والقيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء ومديري المديريات والغرفة التجارية ومديري مشروعات المحافظة والمصالح الحكومية ومديري المرافق العامة.



وفي بداية الاجتماع قدم المحافظ، التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا على جميع المديريات والمصالح الحكومية والمرافق الحيوية بإلغاء الإجازات واستمرار المتابعة على مدار الساعة لجميع المرافق والخدمات العامة التي تقدم للمواطنين.



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومدير إدارة الطوارئ والتدخل السريع بتجهيز جميع الحدائق والشواطئ العامة خلال إجازة العيد وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساء، كما كلف إدارة الشاليهات والشواطئ بالاستعداد لاستقبال الرحلات من داخل وخارج السويس القادمين إلى شاطئ السوايسة.



وأكد صقر على مسؤولي مشروع الأسواق بعمل حملات مستمرة داخل الأسواق لانتظام العمل و ضبط ومراقبة الأسعار داخل الأسواق، موجها مسؤولي مشروع المواقف بمتابعة جميع الخطوط وانضباط العمل بالموقف الإقليمي والالتزام بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة ومحاسبة السائقين المخالفين لذلك، فضلا عن تكليف رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالسويس بتكثيف العمل وتطهير خطوط الصرف الصحي والبالوعات.



كما وجه المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمواقف لمنع تكون أي مواقف عشوائية وإزالة أي اشغالات، مشددا على رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتحديد الورديات والأطقم الطبية، والتأكيد على مدير مرفق إسعاف السويس بعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية وأماكن التجمعات والحدائق العامة.

