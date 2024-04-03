محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

وجه محافظ شمال سيناء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة وعدم التأخير.



وقال المحافظ - خلال اجتماع عقد برئاسته، وحضور هشام الخولي نائب المحافظ وأسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن، بالإضافة إلى صبحية أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة - إن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة في ازدياد، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.



بدوره، أكد نائب المحافظ أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالي بلغت 451.473 مليون جنيه، مشددًا على سرعة الانتهاء من المشروعات قبل نهاية السنة المالية.



وقال سكرتير عام المحافظة إنه جرت إتاحة الربع الأول من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 133.078 مليون جنيه، ومبلغ 204.280 مليون جنيه تمويل الربع الثالث ليصبح اجمالي التمويل الوارد من بنك الاستثمار القومي 337.358 مليون جنيه بنسبة 76%.



وأشارت صبحيه أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة إلى أن اجمالي المنصرف بلغ 264.357 مليون جنيه؛ ليتبقى من التمويل الوارد 73 مليون جنيه.



وأوضحت أنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 117مليون جنيه للعريش، مبلغ 58.7 مليون جنيه لبئر العبد، مبلغ 65.4 مليون جنيه للشيخ زويد، مبلغ 29.8 مليون جنيه للحسنة، ومبلغ 14.5 مليون جنيه لنخل إلى جانب مبلغ 157.7 مليون جنيه للديوان العام.