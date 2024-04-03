عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة

وجه محافظ شمال سيناء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بسرعة الانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها بالخطة الاستثمارية للمحافظة وعدم التأخير.


وقال المحافظ - خلال اجتماع عقد برئاسته، وحضور هشام الخولي نائب المحافظ وأسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة وعبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء مجالس المدن، بالإضافة إلى صبحية أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة - إن نسبة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة في ازدياد، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة.


بدوره، أكد نائب المحافظ أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالي بلغت 451.473 مليون جنيه، مشددًا على سرعة الانتهاء من المشروعات قبل نهاية السنة المالية.


وقال سكرتير عام المحافظة إنه جرت إتاحة الربع الأول من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 133.078 مليون جنيه، ومبلغ 204.280 مليون جنيه تمويل الربع الثالث ليصبح اجمالي التمويل الوارد من بنك الاستثمار القومي 337.358 مليون جنيه بنسبة 76%.


وأشارت صبحيه أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة إلى أن اجمالي المنصرف بلغ 264.357 مليون جنيه؛ ليتبقى من التمويل الوارد 73 مليون جنيه.


وأوضحت أنه جرى توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية على الديوان العام ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 117مليون جنيه للعريش، مبلغ 58.7 مليون جنيه لبئر العبد، مبلغ 65.4 مليون جنيه للشيخ زويد، مبلغ 29.8 مليون جنيه للحسنة، ومبلغ 14.5 مليون جنيه لنخل إلى جانب مبلغ 157.7 مليون جنيه للديوان العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

ترشيحاتنا

ضياء السيد: ولاد الحلال سخنوا حسام حسن على محمد صلاح خلال السنوات الماضية

عاجل.. الأمم المتحدة تعلق حركة أطقمها في غزة لمدة 48 ساعة

نقيب الإعلاميين: الرئيس السيسي يسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة

فنان كوميدي وزوجته.. مفاجأة غير متوقعة بشأن ضحايا رامز جاب من الآخر

لاتفيا تكشف حقيقة إنشاء الناتو صندوقا بـ100 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

العشر الأواخر من رمضان.. أزهري يوضح سنن الرسول لإحيائها بالتفصيل | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببشرة سمراء وشعر أسود.. هنا الزاهد تثير ضجة بظهورها الأخير |شاهد

مواعيد عرض الحلقة التاسعة من مسلسل "جودر"

قفطان جديد.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الرمضانية

ملابس بـ200 ألف جنيه خلال شهر.. إطلالات وضعت مسلم في مأزق| شاهد

فيديو

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

موعد انتهاء الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ