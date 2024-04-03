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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنفي تحذير الولايات المتحدة لها من هجوم موسكو الإرهابي

صدى البلد

نفت روسيا بشدة المزاعم التي أطلقتها الولايات المتحدة بشأن تحذير من هجوم إرهابي محتمل في موسكو. ويأتي هذا النفي وسط توترات متصاعدة بين البلدين، حيث تتحدى روسيا مصداقية التحذير المزعوم.

وفي بيان صادر عن مسؤولين روس، تم التشكيك في صحة المزاعم الأمريكية. وشدد الجانب الروسي على رغبته في الحصول على أدلة ملموسة ومعلومات واقعية من الولايات المتحدة لإثبات تأكيداته.

وشدد البيان على انتشار ما تعتبره روسيا "افتراءات" أمريكية في وسائل الإعلام، وغالبا ما يتبعه إنكار للادعاءات الأولية. وأعربت السلطات الروسية عن إحباطها مما وصفته بـ "المعلومات الخاطئة التي لا نهاية لها" من الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف أن مطالبة الجانب الأمريكي بالتفاصيل تعكس إصرار روسيا على الشفافية والمساءلة في التبادلات الدبلوماسية. ودعا المسؤولون الروس إلى توضيح توقيت التحذير المزعوم والمتلقين له، وحثوا الولايات المتحدة على تقديم مواد واقعية لدعم ادعاءاتهم.

ويسلط هذا التبادل الضوء على التوترات المستمرة بين روسيا والولايات المتحدة، حيث تؤدي الاتهامات والاتهامات المضادة إلى تأجيج الخلاف الدبلوماسي. وبينما يتنقل الجانبان في مشهد جيوسياسي معقد، فإن الطلب على معلومات يمكن التحقق منها يؤكد أهمية الشفافية في العلاقات الدولية.

وفي الوقت الحالي، تنتظر روسيا رداً من الولايات المتحدة، سعياً للحصول على توضيحات وأدلة ملموسة لمعالجة النزاع الأخير بين البلدين.

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