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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متوقف عن العمل والخسائر «مخلفات المصنع».. القصة الكاملة لإشعال الحريق بمصنع زيوت بالإسماعيلية

الحادث
الحادث

 

شهدت محافظة الإسماعيلية، نشوب حريق بمصنع زيوت متوقف عن العمل بالمنطقة الصناعية بمركز ومدينة القنطرة شرق.

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وكشفت المصادر تفاصيل الحادث، حيث وقع حريق محدود بمصنع مهجور للزيوت المستخدمة المعاد تصنيعها.

كما كشف التقرير المبدئي، أن الحادث أسفر عن بعض الخسائر من مخلفات المصنع والذي يقع علي مساحة 600 متى مربع.

تم الدفع بسيارتين اسعاف، وسيارة رغوة وسيارة إسعاف.


وسيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية علي نشوب حريق محدود بمصنع زيوت بالقنطرة شرق.

وكان اللواء هشام مروان مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارا يفيد  الاخماد والسيطرة بواسطة الحماية المدنية وبالتعاون مع مركز ومدينة القنطرة شرق برئاسة قائده.

و شهدت منطقة الحادث
تأمين اسعاف المحافظة، بتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، وبإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري ابراهيم.

 وأصيب أمين شرطة في حريق مصنع الزيوت بالإسماعيلية بحالة إختناق، تابع لقوات الدفاع المدني.

واكدت المصادر، ورود بلاغ باصابة أمين شرطة يدعي محمد عبد اللطيف، 46 سنة، الشرقية، بحالة اختناق ورفض النقل بالإسعاف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة وإخماد الحريق الذي أسفر عن بعض الخسائر المادية وهي مخلفات المصنع المهجور.

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