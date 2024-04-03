نقيب المحامين يهنئ السيسي على أداء اليمين لفترة رئاسية جديدة

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.



وأرسل نقيب المحامين، برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي جاء فيها «فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة للمحامين ، أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة مراسم أداء فخامتكم اليمين الدستورية، رئيساً لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة ، في بداية رسمية لجمهورية جديدة، نتطلع فيها معكم وبكم إلى مستقبل أفضل للوطن وأبنائه، على طريق استكمال مسيرة العطاء والبناء والتنمية في مواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية، في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة التي استعادت فيها البلاد أمنها وسكينتها.

ويسعدني ويشرفني بهذه المناسبة التاريخية أن أعبر لكم باسم جموع المحامين في مصر، وبصفتي رئيساً لاتحاد المحامين العرب ، عن أصدق التهاني المقرونة بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يكون النجاح والتوفيق حليفكم ، لتبقى أعمالكم شاهدة على عظمة ماقدمتموه لمصرنا الغالية.

أدام الله عليكم الصحة والعافية، وأعانكم على مسئولياتكم الجسام ، وحفظ الله مصر وجعل رايتها خفاقة بين بلاد العالم أجمعين».