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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق يكشف أول الراحلين من نادي الزمالك نهاية الموسم

صدى البلد

أعلن الإعلامي محمد فاروق، رحيل محمد صبحي عن النادي الزمالك نهاية الزمالك .

وكتب "فاروق"، من خلال حسابه الشخصي "فيس بوك"، "محمد صبحي يحصل على مقدم العقد مع بيراميدز ويرحل عن الزمالك في نهاية الموسم".

وكان أعلن الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، في المملكة العربية السعودية.

وكتب محمد فاروق، عبر حسابة بموقع “فيس بوك”: المباراة الأولى بين الزمالك والأهلي في السعودية ستقام على ملعبالأول بارك يوم 15 أبريل، بينما مواجهة الدور الثاني ستقام على ملعب الجوهرة المشعة يوم 25 يونيو.

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