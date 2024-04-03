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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيني غانتس يعلن استعداد إسرائيل لحرب على كافة الجبهات

صدى البلد

في إعلان صارخ، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، استعداد الأمة للحرب وسط تصاعد التوترات عبر جبهات متعددة. وفي معرض تناوله للمخاوف الأمنية الملحة التي تواجه إسرائيل، أكد غانتس على ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لحماية مصالح الأمة وضمان أمنها في منطقة مضطربة.

وتؤكد تصريحات غانتس، التي أدلى بها ردا على التهديدات المتزايدة من مختلف الخصوم، خطورة الوضع الأمني الذي تواجهه إسرائيل. ومع التركيز بشكل خاص على الحدود الشمالية، حيث يشكل حزب الله تحديًا هائلاً، أكد غانتس مجددًا تصميم إسرائيل على مواجهة وتحييد أي تهديدات لسيادتها.

وقال غانتس إن "الحرب على الحدود الشمالية ستشكل تحديا صعبا بالنسبة لنا، لكنها ستكون كارثية على حزب الله ولبنان"، مسلطا الضوء على العواقب المحتملة للتصعيد العسكري في المنطقة. وفي خضم الأعمال العدائية المستمرة، تظل إسرائيل يقظة ومستعدة لمواجهة أي عدوان موجه نحو حدودها.

وشدد غانتس أيضًا على توسيع عمليات إسرائيل ضد حزب الله والكيانات الأخرى التي تعتبر معادية لأمنها. ومع الاعتراف الواضح بالتهديدات المتعددة الأوجه التي تواجه إسرائيل، أكد غانتس التزام الدولة بمعالجة التحديات الناشئة بشكل استباقي والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية.

وأكد غانتس: "نحن نتعرض للهجوم على جميع المستويات، ونعرف أعداءنا في الشرق الأوسط ومستعدون لكل حدث"، مما يعكس استعداد إسرائيل لمواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات الأمنية المنبثقة من المنطقة. ومع استمرار تصاعد التوترات، تظل إسرائيل ثابتة في تصميمها على الدفاع عن سيادتها وضمان سلامة مواطنيها.

 

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