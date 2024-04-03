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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شعبة الدخان: فتح الشريحة الضريبية سيؤدى إلى زيادة أسعار السجائر

ابراهيم إمبابى
ابراهيم إمبابى

قال إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن أسعار سجائر كليوباترا عندما كان الدولار في البنوك بـ31 جنيها بلغ سعر العلبة 30 جنيها، واليوم أسعار الدولار في البنك 47 جنيها وزيادة الأسعار تؤدي للدخول في الشريحة الوسطى.

وأضاف "إمبابى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الضريبة المفروضة على الشريحة الأولى ثابتة وهي 4.50 جنيه من سعر العلبة، و50% متغيرة من سعر بيع المستهلك، و الدخول في الشريحة الوسطى يرفع الضريبة المستحقة إلى 7.50 جنيه، لذلك قدموا طلبا لوزير المالية بفتح الشريحة وبالتالي تحدد سعر كيلوباترا بـ 34.70 جنيه، وذلك للحفاظ على أسعار الضرائب و عدم ارتفاعها.

ولفت رئيس شعبة الدخان إلى أن الفئة الوسطى تراوحت اسعارها  من 31 لـ 45 وتم تحريكها من بداية  80 جنيها و 34 قرشا حتى 50.40 جنيه لضمان عدم الدخول في شريحة اعلى، مؤكدا على أهمية فتح استيراد الفئة الدنيا لتتساوى مع الفئة الوسطى والعليا، مطالبا بضرورة القضاء على الاحتكار، وتوقع أن فتح الشريحة الضريبية سيؤدى الى زيادة اسعار السجائر خلال الفترة المقبلة. 

و أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن سماحها لشركات السجائر بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر 12% حيث يُسمح بزيادة الحد الأقصى لأسعار الشريحة الدنيا من السجائر المحلية 3.7 جنيه إلى 34.72 جنيه، والمتوسطة 5.4 جنيه إلى 50.4 جنيه، وذلك و فقا لـ “الشرق بلومبرج”.

 

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