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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي يعيش قلقا عميقا من ثقافة "أطلق النار أولا" في جيش الاحتلال

صدى البلد

في كشف حديث، أعرب مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى عن قلقه العميق إزاء ظهور ثقافة "أطلق النار أولاً، واسأل لاحقاً" داخل قطاعات معينة من قوات الدفاع الإسرائيلية. وسلط المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، الضوء على الحالات التي يبدو فيها أن الجنود يلجأون إلى القوة الفورية دون النظر في العواقب.

يأتي هذا الكشف في أعقاب سلسلة من الحوادث، بما في ذلك الاستهداف المأساوي لقافلة المطبخ المركزي العالمي (WCK) يوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل سبعة من موظفيه. وكانت القافلة تعمل داخل ممر إنساني محدد عندما تعرضت لإطلاق النار، مما أثار تساؤلات جدية حول قواعد الاشتباك التي تطبقها القوات الإسرائيلية.

وفقا للمسؤول، فإن الثقافة الإشكالية داخل الجيش الإسرائيلي كانت واضحة أيضا في أواخر ديسمبر عندما قتلت القوات ثلاثة رهائن إسرائيليين هربوا من الأسر وكانوا يلوحون بالعلم الأبيض. وتمثل هذه الحوادث انتهاكات واضحة لقواعد الاشتباك الخاصة بجيش إسرائيل، والتي تهدف إلى توجيه الجنود في التنقل في بيئات العمليات المعقدة والصعبة، وخاصة في غزة حيث تعمل حماس في كثير من الأحيان وسط السكان المدنيين.

يؤكد هذا الكشف الحاجة إلى إجراء فحص شامل للممارسات العسكرية وإعادة الالتزام بدعم مبادئ التناسب والتمييز في النزاعات المسلحة. وهو بمثابة تذكير صارخ بأهمية ضمان عدم تجاوز الضرورات التشغيلية للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

 

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