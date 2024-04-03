عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة بين بلطجية بزعامة موظف بحي الهرم .. وسقوط 3 مصابين بالرصاص

صدى البلد

شهدت منطقة الهرم مشاجرة بين طرفين من البلطجية يتزعم احدهم موظف بحي الهرم بغرض الانتقام من الاخرين تعدوا عليه اثناء تحرير مخالفات ضدهم ما اسفر عن اصابة ٣ منهم بطلقات نارية. 

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا بوجود مشاجرة بسلاح ناري نتج عنها إصابة 3 بشارع أورمان اسفلت بالهرم بسبب خلافات بين طرفين استعان كل منهم بأنصاره ونشبت مشاجرة بينهم.

انتقل إلى مكان البلاغ ضباط مباحث القسم وتبين أن المشاجرة بين موظف في حي الهرم ومجموعة من البلطجية اعتدوا عليه أثناء تحريره بعض المخالفات فاستعان بمجموعة من البلطجية ونشبت مشاجرة بين الطرفين ونتج عنها إصابة 3 بطلق ناري. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 أبريل 2024

الفراخ نزلت 40 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تدخل الحكومة

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

بعد إعلان الحكومة موعدها.. هؤلاء محرومون من إجازة عيد الفطر المبارك

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

تفاصيل أول اجتماع للحكومة عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية

موضوعات متعلقة

3 من إخوته سبقوه| جثة غريق في نيل الوراق تكشف مأساة عائلية

16 أبريل.. استئناف نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد

اللعب القاتـ.ل.. مصرع طفـ ل حدائق أكتوبر بعد السقوط من أعلى عقار

سرقني خلصت عليه.. المؤبد لسائق قت.ل ابن عمه في المنيب

فتاة تصور أمها في وضع مخل مع غريب وتسلم الفيديو للأب| تفاصيل

قرار عاجل ضد عاطل اغتـ.صب فتاة من ذوي الهمم بالوراق

12 كيس بودر.. حبس ديلر الوراق

غدر بيا انتقمت منه.. حبس فتاة أشعلت النيران في عشيقها بالعمرانية

ترشيحاتنا

إسبانيا: سنعترف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو

دعاء القنوت في رمضان .. كلمات رددها في صلاة الفجر والتراويح والتهجد

العالم الهولندي يصدق من جديد| سبب زلزال تايوان المدمر وتركيا.. وهزات أرضية تستمر لأسبوع

خايف أبقى مزعله| حسام حبيب: أتفادى الاتصال المباشر مع ربنا .. فيديو

بحبها .. حسام حبيب : دي أصعب فترات حياتي | فيديو

كيف أجتهد في ليلة القدر وأنا حائض؟.. 9 أعمال لا تشمل الصوم أو مس المصحف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. أغرب سيارة فولكس فاجن بقوة 20 حصانًا وعجلات خلفية غريبة

طبيب يحذر من تخفيف الملابس في هذا الطقس

معلومات صادمة عن وفاة فنانة سعودية أثارت حزن السوشيال ميديا

بـ4500 ريال.. أرخص سيارة في السعودية| فرصة لا تعوض

فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

انتقال حكم مصر من القاهرة للعاصمة الإدارية.. اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ