مشاجرة بين بلطجية بزعامة موظف بحي الهرم .. وسقوط 3 مصابين بالرصاص

شهدت منطقة الهرم مشاجرة بين طرفين من البلطجية يتزعم احدهم موظف بحي الهرم بغرض الانتقام من الاخرين تعدوا عليه اثناء تحرير مخالفات ضدهم ما اسفر عن اصابة ٣ منهم بطلقات نارية.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا بوجود مشاجرة بسلاح ناري نتج عنها إصابة 3 بشارع أورمان اسفلت بالهرم بسبب خلافات بين طرفين استعان كل منهم بأنصاره ونشبت مشاجرة بينهم.

انتقل إلى مكان البلاغ ضباط مباحث القسم وتبين أن المشاجرة بين موظف في حي الهرم ومجموعة من البلطجية اعتدوا عليه أثناء تحريره بعض المخالفات فاستعان بمجموعة من البلطجية ونشبت مشاجرة بين الطرفين ونتج عنها إصابة 3 بطلق ناري.