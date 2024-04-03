كلم صحابك وحبايبك.. عودة واتساب للعمل بعد عطل لفترة قصيرة

عادت خدمات تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية للعمل بعد توقفها لفترة قصيرة اليوم الأربعاء.

أفادت تقارير عن تعطّل خدمة "واتساب" في مناطق عدّة حول العالم، لكن الخدمة عادت إلى العمل في العديد من المناطق ولم يتبيّن بعد سبب العطل.