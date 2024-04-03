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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كلم صحابك وحبايبك.. عودة واتساب للعمل بعد عطل لفترة قصيرة

كلم صحابك وحبايبك..عودة
كلم صحابك وحبايبك..عودة واتساب للعمل بعد عطل لفترة قصيرة

عادت خدمات تطبيق "واتساب" للمراسلة الفورية للعمل بعد توقفها لفترة قصيرة اليوم الأربعاء.

 

أفادت تقارير عن تعطّل خدمة "واتساب" في مناطق عدّة حول العالم، لكن الخدمة عادت إلى العمل في العديد من المناطق ولم يتبيّن بعد سبب العطل.

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