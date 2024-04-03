السفير ماجد عبدالفتاح: حان الوقت لانضمام فلسطين كدولة عضو كامل في الأمم المتحدة

قال السفير ماجد عبد الفتاح، سفير الجامعة العربية في الأمم المتحدة، إن المجموعة العربية بالأمم المتحدة تبذل جهودا قبل التصويت على منح العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، حيث أجرت مقابلات مع أعضاء مجلس الأمن، بواقع اجتماعين مع سفيرة المملكة المتحدة ومع سفير اليابان، بجانب اجتماعين آخرين مع السفير الروسي ثم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أنه يتم شرح أبعاد الموقف العربي والفلسطيني، والوقت قد حان لانضمام فلسطين كدولة عضو كامل في المنظمة الدولية.

ولفت أنه في 2011 عندما حدثت المعارضة بعض الشيء تم التوصل إلى حل وسط يقضي بمنح دولة فلسطين وضعية دولة مراقب، وبالتالي منحها هذه العضوية اعتبارا من 2012، وما زالت سارية حتى الآن وأتاحت لها عددا كبيرا من المزايا لا يتاح للمراقبين العاديين في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه بالنظر لعدد من العوامل، منها فشل تنفيذ القرار 2728 وعدم التوصل لوقف إطلاق النار حتى الآن، كما أن هناك مشروع قرار جديد فرنسي يشير إلى عملية السلام وإن كان يدين حماس ويصفها بالإرهاب ويدين فلسطين بالنسبة لجرائم العنف الجنسي، وهي أمور غير مقبولة وتم إبلاغ الجانب الفرنسي بها.