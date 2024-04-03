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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

معتز محمود: خطاب تنصيب الرئيس جاء معبرا عن مسار تنموي حقيقي

النائب معتز محمود
النائب معتز محمود

قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مجلس النواب، عقب أداءه اليمين الدستورية رئيسًا لمصر لفترة رئاسية جديدة، كان خطابًا شاملًا عكس استراتيجيات الدولة خلال الفترة المقبلة والعزم بكل تحدي على تنفيذ عملية إصلاح لمسارات العمل الوطني، الذي وضع الرئيس خطوطها العريضة بين أيادي الشعب المصري.

ولفت محمود، في تصريحات صحفية اليوم، أن مرتكزات خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، جاءت كاشفة للنهج والمسار الذي تنتهجه الدولة المصرية خلال الولاية الجديدة للرئيس، والتي تعتمد في الأساس على ـ كما نوه الرئيس ـ على تشييد وتدعيم أسس الجمهورية الجديدة، إضافة إلى حق الشعب المصري في الحياة الكريمة،  مضيفًا بأن لا يجب أن نغفل أن تحقيق ذلك يواجهه تحديات خارجية مؤثرة على سرعة ووتيرة العمل في مسارات التنمية، لاسيما في ظل ما يواجه العالم من اضطرابات متصاعدة.

وأشار وكيل صناعة البرلمان ، إلى أن طبيعة خطاب الرئيس السيسي، تنم عن نهج متوازن سوف تتعامل به الدولة المصرية مع القضايا المختلفة، سواء الملف السياسي والذي سوف تتبلور ملامحه أكثر من خلال استكمال وتعميق الحوار الوطني، واستكمال فتح مسارات التقارب مع الأحزاب المعارضة، والذي كانت له آثار إيجابية على المناخ السياسي الفترة الماضية وخاصة عند انتخابات رئاسة الجمهورية التي تميزت بالتنوع.

وذكر وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أننا أمام مستقبل اقتصادي واعد في ظل النهج الذي تعتزم مصر استكماله خلال الفترة المقبلة، فتأكيد الرئيس السيسي على تمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في المشروعات الاستثمارية، يأتي في مرحلة أكثر إلحاحاً من أي مرحلة أخرى، مشيرًا إلى أن اعتماد الدولة وتركيزها على الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات كما ذكر الرئيس، يعزز من قدرات مصر اقتصاديًا.

وأوضح المهندس معتز محمود أن خطاب الرئيس السيسي يبرز إلى أي مدى اهتمامه بالمواطن المصري، من خلال التوجيه والتأكيد على توسيع مظلة الأمان الاجتماعي واستمرار تفعيل برامج حماية اجتماعية توفر له حياة تليق به، لتواكب المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.

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