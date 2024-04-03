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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ : تنصيب الرئيس لولاية جديدة يشيع الأمل في نفوس المصريين

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

هنأ النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ ، جموع المصريين بمناسبة تنصيب السيسي رسميا عقب أداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، قائلا: تهل فترة من الأمل والأمن والاستقرار للوطن.

وقال نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، أن وجود السيسي على رأس الحكم اجهض مؤامرة ضخمة على الوطن منذ 2013، كما أن النقلة التي احدثها في البلاد غير مسبوقة، سواء في التنمية الشاملة أو في وضع أسس ومشاريع الجمهورية الجديدة، ولحظة باعلان انتقال مقر الحكم والحكومة إلى العاصمة الإدارية، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الجمهورية المصرية جاءت عبر الاستقرار والنجاح في تخطي التحديات التي واجهت الدولة المصرية.

وأشار وكيل دينية الشيوخ، أن ملايين المصريين يتطلعون للفترة الرئاسية الجديدة، وهم يرون بأعينهم الفوضى والدمار وانهيار الأوطان والمؤسسات في دول الجوار، انطلاقا من حرصهم على وطنهم.

وشدد نائب بني سويف، على الثقة التامة في أن تشهد الفترة المقبلة، تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وأن تستمر سياسة الترشيد الحكومي، ودراسة الأولويات.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم، إن الرئيس السيسي يبدأ فترة رئاسية جديدة عقب الخروج من عنق الزجاجة اقتصاديا، عقب صفقة مشروع رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف، ما يدشن مرحلة من الأمل للمصريين جميعا، تحت قيادة واعية وحكيمة.

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