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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجآت باعترافات طفلة سورية تعدى عليها طالب جامعة شهيرة بأكتوبر |خاص

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية طالبًا بمودرن أكاديمي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتـ.ـك عرض 3 أطفـ.ـال سوريين واستمعت النيابة الي اقوال أحد الاطفال المجني عليه

س ما تفصيلات ما حدث ؟
ج اللي حصل ان انا واخواتي بننزل نلعب تحت في جنينة المتهم ومره كنت بلعب تحت عنده وكنت في الغرفة بتاعتي بالكتاب دخل عليا و قالي لو خبرتي امك حاجه هضربك وراح موقفني قدامه و
قلعني البنطلون و لامس جسدي كله و امبارح حكيت لماما كل اللى حصل اما سالتني
س: متي و اين حدث ذلك ؟
ج الكلام ده حصل من زمان بس مش فاكره امتي بالضبط وكان في بيته وفي غرفته
س: وما هي العلاقة بينك وبين المتهم ؟
ج هو ساكن تحتنا واحنا بننزل نلعب عندهم في الجنينة ومعاه بالتليفون والتاب بتاعه وساعات بيذاكر لنا
س: وهل هناك ثمة خلافات بينك و بين المتهم ؟

ج/ لا هو بيجبلنا اكل و حلويات
س: وما هي بادرة لقائك بالمتهم  آنذاك ؟
افهمناها
ج نزلنا انا واخواتي عشان نلعب في الجنينة و بعد كده قالنا تعالوا البيت جوه وقاعدنا بره في الصاله بعد كده دخلت الغرفة بتاعته عشان العب بالتاب بتاعه وكنت قاعده على السريرو دخل عليا و قالي لو خبرتي امك حاجه هضربك و وراح موقفني قدامه و قلعني البنطلون والملابس الداخلية ولامس جسدي

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتـ ـك عرض 3 أطفـ.ـال سوريين  والذين لم يبلغوا من العمر 18 سنة ميلادية كاملة, وذلك بالقوة والتهديد, مستغلاً حداثة سنهم إذ ارتأى في حداثة سنهم وقلة - خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته واهماً إياها بقيامه باللهو واللعب معها.

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