مفاجآت باعترافات طفلة سورية تعدى عليها طالب جامعة شهيرة بأكتوبر |خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية طالبًا بمودرن أكاديمي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتـ.ـك عرض 3 أطفـ.ـال سوريين واستمعت النيابة الي اقوال أحد الاطفال المجني عليه

س ما تفصيلات ما حدث ؟

ج اللي حصل ان انا واخواتي بننزل نلعب تحت في جنينة المتهم ومره كنت بلعب تحت عنده وكنت في الغرفة بتاعتي بالكتاب دخل عليا و قالي لو خبرتي امك حاجه هضربك وراح موقفني قدامه و

قلعني البنطلون و لامس جسدي كله و امبارح حكيت لماما كل اللى حصل اما سالتني

س: متي و اين حدث ذلك ؟

ج الكلام ده حصل من زمان بس مش فاكره امتي بالضبط وكان في بيته وفي غرفته

س: وما هي العلاقة بينك وبين المتهم ؟

ج هو ساكن تحتنا واحنا بننزل نلعب عندهم في الجنينة ومعاه بالتليفون والتاب بتاعه وساعات بيذاكر لنا

س: وهل هناك ثمة خلافات بينك و بين المتهم ؟

ج/ لا هو بيجبلنا اكل و حلويات

س: وما هي بادرة لقائك بالمتهم آنذاك ؟

افهمناها

ج نزلنا انا واخواتي عشان نلعب في الجنينة و بعد كده قالنا تعالوا البيت جوه وقاعدنا بره في الصاله بعد كده دخلت الغرفة بتاعته عشان العب بالتاب بتاعه وكنت قاعده على السريرو دخل عليا و قالي لو خبرتي امك حاجه هضربك و وراح موقفني قدامه و قلعني البنطلون والملابس الداخلية ولامس جسدي

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتـ ـك عرض 3 أطفـ.ـال سوريين والذين لم يبلغوا من العمر 18 سنة ميلادية كاملة, وذلك بالقوة والتهديد, مستغلاً حداثة سنهم إذ ارتأى في حداثة سنهم وقلة - خبرتها فرصة لإشباع مكبوت شهواته واهماً إياها بقيامه باللهو واللعب معها.