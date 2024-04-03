نجل عبد الرحمن أبو زهرة يهنئ والده بعيد ميلاده

هنا احمد ابو زهره ابن الفنان عبد الرحمن ابو زهره والده بمناسبة عيد ميلاده .

ونشر ابو زهره صورة لوالده عبر حسابه الشخصي فيس بوك :" بابا حبيبي ربنا يخليك لينا ويديك طولة العمر، حسك في الدنيا هو اللي بيدينا الطاقة للحياة، كل سنة وانت معانا ".

كشفت السيدة سحر أبو زهرة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن إعتزال والدها الفن منذ فترة طويلة، مؤكدة أن هذا القرار اتخذه خلال الفترة الطويلة الماضية .

وقالت سحر أبو زهرة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : والدي اتخذ القرار منذ فترة طويلة ، هذا الأمر نابع من كونه قدم تاريخا فنيا طويلا ، وأراد أن يكتفي به ، بالإضافة إلى أنه لا يستطيع أن يتحمل الإرهاق الخاص بالتصوير .

وتابعت سحر أبو زهرة : والدي قدم أعمالا فنية كثيرة مازالت محفورة فى أذهان المشاهدين ، وقرر أن يترك الفن ويكتفي بما قدمه ، ولكن بصحة جيدة