عايزين حكم صريح.. سعاد صالح توجه رسالة للإفتاء بشأن ختان الإناث

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن هناك دولا خارجية تمنع ختان الذكور، وأن هناك منظمات تعمل من أجل تجريم ختان الذكور، كما قامت بتجريم ختان الإناث.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن ختان الإناث مجرم، ولكن موجودت في القرى، وأن الكثير من الأسر تقوم بختان البنات.

ولفتت إلى أنها تطالب دار الإفتاء بإصدار حكم صريح بشأن ختان الإناث، حتى يتم التوقف عنه في القرى، وبعض المحافظات، معلقة:" عايزين حكم صريح".