في تشكيله الجديد.. وزير الشباب والرياضة يناقش الطروحات الاستثمارية لتطوير هيئة إستاد القاهرة

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا هامًا مع مجلس إدارة هيئة إستاد القاهرة الدولي بتشكيله الجديد، وذلك لمناقشة كافة الخطوات الخاصة بأعمال التطوير والصيانة لمرافق استاد القاهرة الدولي وكذلك المجالات الاستثمارية المطروحة خلال الفترة المقبلة.

شهد الاجتماع حضور التشكيل الجديد لإستاد القاهرة الدولي والمتضمن كلا من: "اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، الدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، الدكتور عبد العزيز هاشم، أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، ووليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة إستاد القاهرة".

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الطروحات الاستثمارية المتاحة لإستاد القاهرة الدولي. وتهدف هذه الطروحات إلى الاستفادة من إمكانيات الاستاد بشكل أفضل وتحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وتكفل أعمال الصيانة الشاملة وفق أحدث التقنيات فى الملاعب والصالات العالمية.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إستاد القاهرة الدولي يُعد أحد أهم وأكبر الصروح الرياضية في مصر، وله مكانة رمزية كبيرة في قلوب المصريين. فهو صرح رياضي وثقافي بارز، شهد على العديد من الأحداث الرياضية التاريخية، وساهم في إثراء الساحة الرياضية المصرية والعربية.، حيث تشهد هيئة إستاد القاهرة الدولي خطة تطوير في ضوء اقتصادي واستثماري وخدمي وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأكد على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأهمية الاستفادة من إمكانيات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، وتحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته.، مضيفاً انه يتوقع ان تُحقق الطروحات الاستثمارية التي تمت مناقشتها اليوم عوائد مالية كبيرة على هيئة ستاد القاهرة، بالإضافة إلى تطوير الاستاد وتحسينه، والذي سيعود عليه بالنفع من اجل تعزيز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.

وأشار وزير الرياضة إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف تطوير إستاد القاهرة الدولي، مشيرًا إلى دعمه الكامل لمجلس إدارة الهيئة في خططه لتحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الاستاد.

اختتم الاجتماع باتفاق الحضور على وضع خطة عمل مستقبلية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير إستاد القاهرة الدولي، بما يُحقق تطلعات وزارة الشباب والرياضة ويرتقي بمكانة الاستاد على المستوى الوطني والعالمي.

كما تمت مناقشة الانتهاء من أول المشروعات الاستثمارية التي ستتم في الهيئة والتي تضم “جراج متعدد” يخدم هيئة إستاد القاهرة الدولي والمونوريل، بالإضافة إلى مركز تجاري وإداري.

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