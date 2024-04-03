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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي كأس فرنسا بالفوز على رين

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

تأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كاس فرنسا بالفوز على ضيفه رين بهدف دون رد على ملعب حديقة الأمراء، مساء اليوم الأربعاء، ليتأهل إلى نهائي كأس فرنسا.

وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، ليتأهل العملاق الباريسي لمواجهة ليون في المباراة النهائية التي ستقام يوم 25 مايو المقبل.

بدأ بي إس جي اللقاء باندفاع هجومي في أول ربع ساعة، لكن محاولات نونو مينديس ولي كانج إن افتقدت الدقة  على المرمى، وفي الدقيقة 12 مرر عثمان ديمبلي كرة بينية انفرد بها مبابي بالمرمى، لكن ستيف مانداندا حارس رين أنقذ مرماه بمساعدة العارضة، وبعدها بثوان قليلة تصدى جيانلويجي دوناروما لفرصة محققة أمام أرنود كاليمويندو مهاجم رين.

وهدأ إيقاع اللقاء نسبيا، وكسره عثمان ديمبلي باختراق منطقة جزاء رين، لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة في الدقيقة 26، وبعد عشر دقائق حصل مبابي على ركلة جزاء بعد عرقلة من عوماري مدافع رين، لكن مبابي أضاع الركلة بعد تصد رائع من مانداندا، ولكن النجم الباريسي نجح في التعويض، وهز شباك رين في الدقيقة 40 بتسديدة أرضية غيرت اتجاهها قبل أن تسكن الشباك، وبعدها راوغ مبابي من الجهة اليسرى، لكنه سدد كرة بعيدة عن القائم الأيمن، لينتهي الشوط الأول بتفوق باريسي.

كان إيقاع الشوط الثاني سريعا، وتبادل الفريقان المحاولات الخطيرة وتألق الحارسان مانداندا ودوناروما، بدأ أمين جويري مهاجم رين المحاولات الهجومية بتسديدة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 50، وبعدها أبعد مانداندا فرصتين لكيليان مبابي، وفي الدقيقة 62 لعب بوريجو كرة عرضية خطيرة من الجهة اليمنى انقض عليها دوناروما قبل أن تصل إلى مارتن تيرير.

وشكل أرنود كاليمويندو مهاجم رين إزعاجا كبيرا للدفاع الباريسي حيث سدد كرة في أحضان دوناروما، ثم وجه بعدها ضربة رأس مرت فوق العارضة، وكان مانداندا حارس مرمى رين يقظا في إبعاد تسديدة خطيرة من ماركو أسينسيو الذي شارك بديلا في الشوط الثاني، وبعدها أمسك الحارس المخضرم بكرة عرضية من عثمان ديمبلي، ولعب سان جيرمان بحذر دفاعي شديد في الدقائق الأخيرة حتى نجح في تحقيق مسعاه بالفوز والتأهل للمباراة النهائية.
 

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