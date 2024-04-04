حدث ليلا.. موقف القطاع الخاص من إجازات عيد الفطر.. عمرو الدردير : مجلس الزمالك يقرر عدم خوض لقاء القمة بالسعودية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى

رسميًا| 6 أيام إجازة عيد الفطر2024 تبدأ الثلاثاء.. وهذا موقف القطاع الخاص

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يتزايد شوق المسلمين لمعرفة موعد عيد الفطر 2024، وقد حسمت دار الإفتاء المصرية هذا الأمر بتحديد يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 8 إبريل 2024 موعدًا للتحقق من رؤية هلال شوال، لتبدأ بعد ذلك إجازة العيد المبارك.



«رجال طائرة الأهلي» يفوز على الزمالك في أول لقاءات نهائي الدوري

تغلب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، على فريق الزمالك بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين في المباراة الأولى من سلسلة Best Of 3، ضمن منافسات نهائي بطولة الدوري.



أفضل أدعية ليلة القدر 2024.. باقي من 55 دقيقة فاغتنمها بـ59 دعاء

لاشك أن أفضل أدعية ليلة القدر 2024 تعد أهم ما ينبغي أن ندركه الآن ، حيث لم يتبق من ليلة 25 رمضان وهي ثالث الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان سوى أقل من ساعة ، وهو ما يجعلنا في أمس الحاجة لمعرفة أفضل أدعية ليلة القدر 2024 لعل بها نكن من الفائزين



رفع درجة الاستعداد القصوى.. السكة الحديد تتخذ إجراءات عاجلة قبل عيد الفطر

وجّه المهندس محمد عامر - رئيس الهيئة الهيئة القومية لسكك حديد مصر برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات التى تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين بالوجهين القبلى والبحرى وتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط وزيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، بالإضافة إلى تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة ، واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات بالإضافة إلى التأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية على الخطوط .



جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وشيفيلد

يبحث العديد من عشاق كرة القدم علي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024ن وخاصة وسط صراع قوى بين النرويجي إيرلينج هالاند والمصري محمد صلاح، ومن خلال ذلك التقرير نرصد لكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.





ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات النمو الاقتصادي في أمريكا‎

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.



رئيس هيئة الدواء يوضح حقيقة زيادة أسعار الأدوية في مصر

علق الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية على ما أثير من زيادة مرتقبة لأسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة نتيجة تحرير سعر الصرف، وتقدم العديد من الشركات بطلبات لتحريك بعض الأصناف الدوائية لاستدامته في السوق.



التحري حول تجسس عامل على طالبات جامعة شهيرة في أكتوبر

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في اتهام عامل بالتلصص على طالبات داخل دورة المياه في جامعة خاصة شهيرة.



عمرو الدردير : مجلس الزمالك يقرر عدم خوض لقاء القمة بالسعودية

أعلن الإعلامي عمرو الدردير عن قرار صادم للزمالك بعد خوض مباراة القمة بالسعودية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



جيمس بوند المصري.. سر ظهور محمد صلاح ببدلة سوداء في ليفربول

أثار الدولي المصري محمد صلاح، كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، الجدل عقب قيام النادي بنشر صورة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي وهو يرتدي بدلة سوداء أنيقة، تشبه بدلة العميل الانجليزي جيمس بوند، وهو ما تسبب في زيادة التكهنات حول سبب ارتداء اللاعب بدلة رسمية.

