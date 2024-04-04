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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح وكلوب .. ليفربول بالقوة الضاربة أمام شيفيلد

ليفربول
ليفربول

يستفيد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول من كامل تشكيلة فريقه في ليفربول خلال الأسابيع المقبلة في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.

وأشار محمد صلاح إلى أن زميله في فريق ليفربول كودي جاكبو لا يحصل دائمًا على الثناء الذي يستحقه من المشجعين، واللاعب الهولندي الدولي الذي انتقل إلى آنفيلد قادمًا من آيندهوفن في فترة الانتقالات لشهر يناير الموسم الماضي تغلب الريدز على أرسنال ومانشستر يونايتد في توقيعه.

وكانت الأشهر الـ 14 الأولى لجاكبو في ميرسيسايد مختلطة على أقل تقدير مع تألق اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في دور جديد خلال أزمة الإصابات في ليفربول، وعلى الرغم من مواجهته لبعض الانتقادات، فقد ساهم في تسجيل 18 هدفًا هذا الموسم، وهو أكثر من كل من لياندرو تروسارد وجابرييل مارتينيلي في جميع المسابقات، ومن المرجح أن يلعب دورًا رئيسيًا في الأشهر الأخيرة من الموسم، مع تبقي سبع مباريات قادمة في  الـ 21 يومًا القادمة.

كان كلوب بدون ديوجو جوتا وصلاح خلال عام 2024، لكن الأخير عاد إلى لياقته البدنية والدولي البرتغالي ليس بعيدًا، مع عودة نجم رئيسي آخر إلى المنافسة لمواجهة شيفيلد يونايتد مساء اليوم الخميس.

وقال كلوب: "كيرتس جونز في التدريب الكامل وفي المنافسة.. نعم، هذا إلى حد كبير.. الأولاد في حالة جيدة، ديوجو وترينت معًا في مجموعة تساعد كلاهما ولكن يبدو أن الأمر كما هو الحال في الأسبوع المقبل في أجزاء من تدريب الفريق وبعد ذلك سنرى الباقي."

مع إراحة المنافسين على اللقب أرسنال ومانشستر سيتي للاعبين المحوريين في مواجهات منتصف الأسبوع ضد لوتون وأستون فيلا، على التوالي، قد يشعر كلوب بالحاجة إلى اتخاذ قرارات مماثلة، وتم الكشف عن شك واتارو إندو في المواجهة مع غياب آندي روبرتسون عن مباراة نهاية الأسبوع ضد برايتون كإجراء احترازي بعد تعرضه لمشكلة أثناء التوقف الدولي.

ومع ذلك، يبدو من غير المرجح إجراء تغييرات في الهجوم، حيث من المتوقع أن يستمر صلاح إلى جانب داروين نونيز ولويس دياز، لكن من المؤكد أنه يمكن إدخال جاكبو من مقاعد البدلاء في وقت مبكر عن المعتاد مع احتمالية البدء خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، سُئل صلاح عن من يعتقد أنه لاعب ليفربول الأكثر استخفافًا، حيث قدم الدولي المصري ما يعتقد أنه إجابة مثيرة للجدل. وفي مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر @NaiiLFC، قال صلاح: "سأقول كودي، لكن لا أعرف إذا كانت الجماهير توافق على ذلك". كما اختار صلاح نونيز كشخص آخر لا يلاحظه أحد.

كما أعرب كلوب سابقًا عن مدى أهمية جاكبو، حيث أثبت تعدد استخداماته أنه أمر أساسي.. قال كلوب في أكتوبر الماضي: "منذ قدوم كودي إلى هنا، وصل إلى مركزه والآن يبدأ الموسم وهو يلعب في خط الوسط، لقد كان الأمر جديدًا بالنسبة له مرة أخرى بعد التسعة الكاذبة العام الماضي، وفجأة أصبح في مراكز جديدة، إنه لاعب فائق الذكاء، لذا يمكنه التكيف مع ذلك، لكننا نريده أن يتكيف ومن ثم عليك أن تؤدي على الفور على أعلى مستوى".

وتابع كلوب: "كان ذلك في مركز خط الوسط صعبًا بعض الشيء، ولكن مع المزيد من الوقت يمكنه اللعب هناك بشكل مثالي، ولا شك في أنه لاعب من الطراز الأول، من الطراز الأول، وشخصية جيدة حقًا أيضًا، لذا فهو مفيد حقًا".

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