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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": مصر تمضي من إنجاز لتقدم لرخاء تحت قيادة الرئيس السيسي

صدى البلد

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن مصر تمضي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجاز إلى تقدم إلى رخاء في طريق البناء والتعمير في مختلف القطاعات.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "مصر - السيسي دولة الإنجازات الكبرى" - أن مصر عروس الشرق قد اكتملت صورتها البهية التي ارتسمت بمشهد حلف اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، هذه اللؤلؤة التي مثلت "درة" المدن الحديثة في العالم ومصدر فخر للمصريين أمام الجميع خاصة أن تشييد مثل هذه المدن الكبيرة في الوقت الحاضر قد بات دربا من المستحيلات.


وأشارت الصحيفة إلى إعلان البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي الدولاري 5 مليارات دولار ليصل مجمل الاحتياطي لأكثر من 40 مليار دولار رغم الضغوط التي تعانيها معظم الاقتصادات في أغلب دول العالم.


وأكدت أن مصر لم تتوان في خضم هذه الفعاليات والأحداث الكبرى، عن نصرة القضية الفلسطينية ومساندة الأشقاء في غزة، وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة، والعمل على وقف إطلاق النار الفوري دون شروط.


واختتمت صحيفة "الجمهورية" افتتاحيتها، بأن مصر "العروبة" التي طالما وقفت إلى جوار أشقائها العرب في كل المحن لن تتوانى في دعم قضية العرب الأولى وأم القضايا "القضية الفلسطينية"، ولتحيا مصر ولتبقى فلسطين أبية قوية منصورة إن شاء الله.

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