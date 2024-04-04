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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": الصناعة الوطنية المصرية بوابة دخولنا المستقبل

صدى البلد

أكدت صحيفة "الأهرام" أن كل المؤشرات تؤكد أن المرحلة المقبلة، من جمهوريتنا الجديدة، سوف يتحقق فيها حلم عودة الصناعة الوطنية المصرية لتتبوأ مكانها اللائق بها.


وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "الصناعة بوابة دخولنا المستقبل"، أنه في استجابة سريعة لما تضمنته كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب أدائه اليمين الدستورية أمس الأول، والتي اشتملت على برنامج العمل الوطني خلال السنوات المقبلة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، على عدة قرارات تتعلق بتشجيع الصناعة المحلية، وحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. وشهد الاجتماع تشديد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الوزراء بضرورة تشجيع المنتج المحلي، ومنحه الأفضلية في أي مناقصات للمشروعات. وفي هذا السياق ناقش الاجتماع كيفية منح المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص، فيما يتعلق تحديدا بمحور الصناعة.


وأضافت الصحيفة أن الذين تابعوا كلمة الرئيس السيسي، خلال مراسم حلف اليمين، بمقر مجلس النواب الجديد، بالعاصمة الإدارية، لابد أنهم توقفوا على ما قاله الرئيس من أن المرحلة الجديدة ستشهد تحقيق إصلاح مؤسسي شامل، وتحقيق الحوكمة السليمة، علاوة على إعطاء الأولوية في الإنتاج والتسويق للصناعة المحلية. وقد ركز الرئيس على مسألة تعزيز دور القطاع الخاص كشريك في التنمية، كما أعاد الرئيس تأكيد النهوض بالزراعة لتكون هي المصدر الأساسي لتزويد المجتمع بمتطلباته من المواد الغذائية، وذلك للحد من الاستيراد، وسعيا لتوفير العملة الصعبة التي سنستخدمها في استكمال استحقاقات التنمية المستدامة الشاملة.


واختتمت صحيفة "الأهرام" افتتاحيتها مشيرة إلى البدهية الاقتصادية القائلة "إن الدول الكبرى حققت نهضتها بإقامة صرح صناعاتها الوطنية"، مؤكدة أن هذا ما أدركته الدولة المصرية في سنواتها الأخيرة، وبدأت بالفعل تنفذه، وليس أدل على ذلك من حزمة القرارات الجديدة لمجلس الوزراء أمس، وما سبقها في الأشهر الماضية، وهكذا فإن مصر تمضي الآن بكل العزم لتحقيق ما فاتها في سنوات الماضي.
 

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