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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتزاع أكثر من 435 ألف لغم من أرض اليمن

ارشيفي
ارشيفي

 
ذكرت وسائل إعلام سعودية أن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام نجح في انتزاع أكثر من 435 ألف لغم، منذ انطلاق المشروع في عام 2018م.


كما قدم مركز الملك سلمان العلاج للمتضررين من تلك الألغام، من خلال إطلاق "برنامج الأطراف الصناعية" والذي قدمت مراكزه حتى الآن أكثر من 206 آلاف خدمة مجانية.

واشتملت خدمات البرنامج على تركيب الأطراف الصناعية وصيانتها وحالات التأهيل الفني والبدني للمصابين لكي تعود البسمة إلى محياهم ويكونوا أشخاصاً منتجين قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعة، حيث استفاد من مراكز الأطراف أكثر من 56 ألف فرد في محافظات تعز وعدن ومأرب وسيئون، وذلك خلال الفترة من مطلع 2020 وحتى نهاية فبراير 2024.

 
كما يشارك مركز الملك سلمان للإغاثة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بالتوعية بمخاطر الألغام والدعوة لتعزيز الجهود في مكافحتها وحماية الأنفس منها وبناء قدرات العاملين في هذا المجال بالدول المنكوبة والتخفيف من معاناة المتضررين وذلك في اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام.

 

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