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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

المعهد الإسباني بالقاهرة يعرض 4 أفلام وثائقية في أبريل

المعهد الإسباني بالقاهرة
المعهد الإسباني بالقاهرة

يقدم المعهد الإسباني بالقاهرة (ثربانتس) ، بداية من اليوم /الخميس/ ، سلسلة جديدة من العروض السينمائية مخصصة للسينما الوثائقية الحديثة تحت عنوان "قصص المقاومة.. البحث عن مكان في العالم"، وذلك خلال عطلات نهاية الأسبوع خلال شهر أبريل الجاري.


ويعرض المعهد في هذه الدورة، التي ينظمها بالتعاون مع مهرجان "دوكس برشلونة"، أربعة أفلام تناقش مفاهيم المغامرة والبقاء والعنف والنوع من خلال قصص أشخاص يبحثون لأنفسهم عن مكان في هذا العالم بعيدا عن الروايات التقليدية والأعراف الاجتماعية، وذلك عبر قناة المعهد الإسباني على منصة فيميو سلسلة جديدة من العروض السينمائية أونلاين مخصصة للسينما الوثائقية الحديثة.


وتبدأ العروض اليوم بفيلم "لا شانا" من إنتاج عام 2017 للمخرجة لوتسيخا ستوجيفيتش فيما يعرض يوم الخميس الموافق 11 أبريل فيلم "آل بلباو" من إنتاج عام 2022 للمخرج بيدرو سبيروني، وفي يوم 18 أبريل يعرض فيلم "الضوء يسقط عاموديا"(2022) للمخرجة إيفثيميا زيمفراجاكي ، وفي يوم 25 أبريل يعرض فيلم "عزيزتي سارة" (2021) من إخراج باتريثيا فرانكيسا. 


جدير بالذكر أن الأفلام ستكون متاحة للمشاهدة بشكل مفتوح على قناة معهد ثربانتس على منصة فيميو لمدة 96 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا من الأيام المذكورة.

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