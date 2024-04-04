أرامكو تبحث تعليق عقود عمل 3 منصات حفر بحرية

افادت شركة الحفر العربية أنها تبحث حاليا خياراتها مع شركة أرامكو السعودية حول تعليق عقود عمل 3 منصات حفر بحرية.

وذكرت الشركة في بيان لها، إن مدة تعليق تلك المنصات قد تمتد وبحد أقصى إلى 12 شهراً، إلا أنه لم يتم بعد تحديد منصات الحفر التي سيتم تعليق عقودها وتاريخ بدء تعليق هذه العقود.

وأوضحت أن الدليل الاسترشادي لإيرادات الشركة لعام 2024 والذي تم إعلانه سابقا لن يتغير، كونه قد تضمن حين إعداده فرضية تخفيض عدد من منصات الحفر البحرية.

وتوقعت الشركة استمرارية نمو إيراداتها على أساس سنوي، بمساهمةٍ من منصات الحفر البرية لمشروع الغاز غير التقليدي، والتي ستدخل حيز التشغيل خلال الربع الثالث من عام 2024.