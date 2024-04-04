السكرتير العام بأسوان تصل المستشفى الجامعي للاطمئنان على مصابي حادث تصادم سيارة بمقهى

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام بالزيارة الميدانية للإطمئنان على المصابين بمستشفى أسوان الجامعى والذين تعرضوا لحادث تصادم سيارة نقل ثقيل بعدد 5 من مركبات التوك توك ومقهى مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص ، وإصابة 5 أشخاص آخرين .
ورافق السكرتير العام كل من الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة ، والعميد أحمد عز المشرف على مركز السيطرة بالمحافظة للإشراف على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم ، وتسخير كافة الإمكانيات الصحية على الوجه الأكمل حتى يتنسى تماثلهم للشفاء الكامل ، وعودتهم لأسرهم
مصابين
ووجه المحافظ بالتعامل السريع لإحتواء تداعيات الحادث من خلال الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعى لسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية والفحوصات الكاملة لهم ، فضلاً عن نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة العمومية لسرعة إنهاء وإستخراج تصاريح الدفن لهم ، مقدماً خالص التعازى لأسر المتوفي ، وأن يلهمهم الصبر والسلوان ، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين ، وخروجهم من المستشفى بسلام .
كما كلف محافظ أسوان مديرية التضامن الإجتماعى بالبدء الفورى فى إجراءات صرف التعويضات المقررة للمصابين وأسر المتوفين وفقاً للضوابط والشروط المنظمة لذلك .
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لبيان مديرية الصحة فقد أسفر الحادث عن مصرع كل من أحمد طه محمد 6 سنوات ، وعبد الرحمن محمد جمال 10 سنوات ، وأتكاتى 40 سنة ، وتم نقل جثامينهم إلى مشرحة أسوان العمومية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، فيما أصيب كل من محمد خليفة حسن 50 سنة ، وأصيب بإشتباه كسر بالساق الأيسر ، وعمر صلاح متولى 11 سنة، وأصيب بكسور متفرقة بالجسم ، وأنور الصادق محمد نصار 20 سنة ، وأصيب بكسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم ، وطه أحمد محمد عبد المحسن 35 سنة ، وأصيب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم ، وعمر محمد كمال 27 سنة ، وأصيب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم .