رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، ويبحث الاجتماع ضبط الأسواق والأسعار .

كما يناقش توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع، خاصة مع بدء خفض أسعار عدد من السلع من بينها الزيت، والأرز والسكر .

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق،