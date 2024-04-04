ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات نمو اقتصادي في أمريكا ومخاوف نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو حزيران 30 سنتا بما يعادل 0.34% إلى 89.65 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو أيار 25 سنتا أو 029% إلى 85.68 دولار للبرميل.



وسجل عقد برنت ليونيو حزيران وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو أيار ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية وأغلقا أمس الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر تشرين الأول.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الحرب في غزة قد تمتد لتشمل إيران مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.

وأبقى كبار الوزراء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا في اجتماع عقد على سياسة إنتاج النفط دون تغيير وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج.



وصدر عن الاجتماع أن بعض الأعضاء سيعوضون زيادة الإمدادات في الربع الأول.



وأبدى جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي أيضاً حذراً إزاء تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات نشرت في الفترة الماضية وأظهرت نمو الوظائف والتضخم بأعلى من المتوقع.