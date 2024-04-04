برلماني: الرئيس السيسي حريص على تحسين مستوى معيشة محدودي الدخل

قال النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب، إن إعلان الرئيس دعم شبكات الأمان الاجتماعى وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة، يعكس حرصه على تحسين مستوى معيشة المواطنين محدودي الدخل.

وأكد “البرعي”، في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي حريص خلال ولايته الثالثة الاستمرار فى تنفيذ المخطط الاستراتيجية للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، مع تطوير المناطق الكبرى غير المخططة، واستكمال برنامج " سكن لكل المصريين" الى يستهدف بالأساس الشباب والأسر محدودة الدخل.

وأشار إلي أن الإنجازات التي حققتها القيادة السياسية على مدار الـ10 سنوات تعد ضمانة جديدة أمام الشعب المصري للمضي خلف القيادة السياسية لاستكمال خطى التنمية والبناء والإعمار لاسيما أن تلك الإنجازات تكتب تاريخ جديد لبطل من أبناء مصر البارزين والذي استطاع أن يحول الاحلام الي واقع ، والامنيات الي إنجازات واهتم بالبشر والحجر وكتب التاريخ اسمه بحروف من نور.

وأوضح أن التاريخ شاهد علي مسيرة الانجازات التي حققها الرئيس السيسي ولعل أبرزها القضاء علي الإرهاب الذي تولت مصر محاربته نيابة عن العالم ، وكذلك نحاجه في علاج الأزمة الاقتصادية التي كادت أن تعصف بالاقتصاد لولا حكمة وجرأة ابن مصر البار عبد الفتاح السيسي.