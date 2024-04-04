إدارة الإشارة توقع مذكرة تفاهم مع القابضة للكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

وقع اللواء هاني محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة والمهندس جابر دسوقي مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر مذكرة تفاهم لتقديم خدمات "الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة" (NAS) وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من "الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة" في خدمات وتطبيقات ومنظومات كافة الجهات الحكومية بالدولة للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و"الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة"، ودراسة سبل ومجالات استفادة كل طرف من إمكانيات الطرف الآخر، وبناء القدرات، وتقديم دعم الشبكات الكهربائية، وصيانة معدات وأنظمة "الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة" (NAS) وإمدادها بالتغذية الكهربائية، فضلاً عن توفير الربط اللاسلكي المؤمن لمشروعات العدادات الذكية والتحكمات الآلية، وتوفير كافة خدمات الحوسبة السحابية باستخدام أحدث التقنيات كالذكاء الاصطناعي لتحقيق الفائض والسيطرة على موارد الدولة.

التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتكنولوجي الآمن

وأعرب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن سعادته بهذه الشراكة التي تأتي في إطار التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتكنولوجي الآمن الذي تشهده مؤسسات الدولة، مشيداً بجهود إدارة الإشارة في هذا الإطار.



وأكد حرص وزارة الكهرباء على بناء شبكة كهربائية ذكية ومؤمنة بما يعود بالنفع على الدولة المصرية، وبما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم.