وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على إيران تشمل ناقلات نفط متعددة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على إيران تشمل ناقلات نفط متعددة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وصلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى مدينة قوانغتشو في جنوب الصين، اليوم الخميس، في زيارة تستمر لمدة 6 أيام.



ومن المقرر أن تعقد يلين خلال الزيارة التي تستمر حتى الثلاثاء المقبل اجتماعات مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج ونائبه هي ليفينج بالإضافة إلى حاكم البنك المركزي بان جونجشينج ووزير المالية لان فوان ومجموعة من خبراء الاقتصاد وأوساط المال والأعمال، بحسب الموقع الرسمي لشبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

وتهدف الزيارة الحالية إلى متابعة رحلة يلين إلى الصين في يوليو الماضي، والتي أسفرت عن إطلاق مجموعتي عمل اقتصاديتين بين الإدارات المالية في البلدين لتخفيف التوترات وتعميق العلاقات.

كما تأتي الزيارة بعد أن أجرى الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج أول اتصال هاتفي بينهما منذ خمسة أشهر أمس الأول الثلاثاء؛ بهدف إظهار العودة إلى الحوار المنتظم بين القوتين، وناقش الرئيسان قضايا تايوان والذكاء الاصطناعي والأمن.