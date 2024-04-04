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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوح بذراعه وصرخ..

وزير إسرائيلي يدخل في جدال حاد مع مسؤولين أمريكيين بشأن خطة رفح

صدى البلد

في اجتماع متوتر بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، زُعم أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر دخل في جدال ساخن أثناء دفاعه عن خطة إسرائيل للغزو البري لرفح. ووفقا لشبكة إن بي سي نيوز، التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهما، فقد وُصِف ديرمر بأنه يلوح بذراعيه ويصرخ أثناء المناقشة.

وبحسب ما ورد ظل الاجتماع، الذي حضره كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، هادئًا من الجانب الأمريكي على الرغم من التوتر المتصاعد. وقدم المسؤولون الإسرائيليون خطة خلال الاجتماع، تحدد الخطوط العريضة لنقل 1.4 مليون مدني من رفح إلى الخيام التي أقيمت شمال المدينة على مدى عدة أسابيع.

ومع ذلك، فقد ظهرت مخاوف لأن الاقتراح الإسرائيلي يفتقر إلى أحكام لمعالجة احتياجات الصرف الصحي أو تقديم تقييم لإمدادات الغذاء والمياه الضرورية. وأشار المسؤولون إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تأخذ في الاعتبار بشكل كامل الجوانب اللوجستية اللازمة للحصول على مئات الآلاف من الخيام المطلوبة للخطة.

ردا على إعراب المسؤولين الأمريكيين عن شكوكهم حول جدوى الاقتراح، ورد أن الممثلين الإسرائيليين ردوا بقوة، مع تمييز ديرمر بسبب سلوكه المفعم بالحيوية.

وبعد نشر تقرير شبكة إن بي سي، شكك مسؤول إسرائيلي كان حاضرا في الاجتماع في توصيف الأحداث، مشيرا إلى أن الاجتماع تم بطريقة "بناءة ومحترمة"، حتى وسط الخلافات. ونفى المسؤول وجود أي حالات صراخ، مؤكدا أن تصوير الاجتماع كان تحريفًا.

ويسلط هذا التبادل الضوء على التعقيدات المحيطة بالمناقشات بين المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين بشأن الوضع في رفح، ويسلط الضوء على وجهات النظر المختلفة حول الاستراتيجيات المقترحة لمعالجة التحديات المستمرة في المنطقة.

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