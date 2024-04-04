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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مزاعم تحقيق مع وزير الخارجية البريطاني السابق لانتقاده دعم إسرائيل

صدى البلد

رد وزير الخارجية البريطاني السابق آلان دنكان على تقارير إخبارية حول تحقيق أجراه حزب المحافظين، مشيراً إلى أنه لم يتلق اتصالاً مباشراً بشأن هذه المسألة.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية أعرب آلان عن دهشته من التحقيق المذكور، قائلاً: "على الرغم من أنني لم أسمع شيئًا بنفسي، فقد أخبرني الكثيرون في وسائل الإعلام أن حزب المحافظين قد أصدر بيانًا يقول فيه إنني سأخضه للتحقيق.. الحزب لم يقدم أي أسباب محددة لبدء التحقيق.

يأتي التحقيق المزعوم في أعقاب التعليقات التي أدلى بها آلان والتي انتقد فيها زملائه لدعمهم لإسرائيل خلال مقابلة مع LBC، دعا أحد كبار المحافظين إلى فرض عقوبات على ثلاثة من المحافظين بسبب آرائهم بشأن هذه المسألة.

ذكرت سكاي نيوز في البداية أن آلان دنكان يخضع للتحقيق من قبل حزب المحافظين ردًا على تصريحاته المتعلقة بإسرائيل. ومع ذلك، يشير بيان السير آلان إلى أنه لا يزال غير مطلع على أي تحقيق رسمي بدأه الحزب.

ويسلط هذا التطور الضوء على التوترات داخل حزب المحافظين فيما يتعلق بوجهات النظر المختلفة بشأن قضايا السياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط.

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