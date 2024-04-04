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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: تايوان تصنع وحدها 90% من الإنتاج العالمي للرقائق الإلكترونية

الرقائق الإلكترونية
الرقائق الإلكترونية

قال عبد الوهاب غنيم، خبير تكنولوجيا، إن صناعة الرقائق الإلكترونية أصبحت صناعة قومية للكثير من دول العالم.


وأكد عبد الوهاب غنيم الخبير التكنولوجي، خلال مداخلة هاتفية عبر زووم، ببرنامج “المراقب” المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن تايوان تصنع وحدها 90% من الإنتاج العالمي للرقائق الإلكترونية.

 

وأضاف في حديثه، أن جميع أجهزة الذكاء الاصطناعي الحديثة تقوم تايوان بتصنيع الرقائق الخاصة لها، حيث تحتاج هذه الأجهزة الحديثة إلى أنواع مرتفعة الجودة من الرقائق الإلكترونية.

وأشار إلى أن زلزال تايوان سوف يكون له تأثير مباشر على صناعة الرقائق الإلكترونية على مستوى العالم، وسيكون هناك تعطل للكثير من الأجهزة الإلكترونية بسبب ضعف إنتاج الرقائق نتيجة الزلزال.
 

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