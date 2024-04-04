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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: إسرائيل دولة ديمقراطية.. ونقدر حياة الإنسان

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أهمية تقدير حياة الإنسان في الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس.

جاء ذلك في خطاب ألقاه مؤخراً في اجتماع الناتو ببروكسل.

وكرر بلينكن رسالة الرئيس جو بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي حث فيها إسرائيل على اتخاذ إجراءات أكبر لحماية أرواح الأبرياء وسط تصاعد العنف.

وقال بلينكن خلال كلمته: "إسرائيل دولة ديمقراطية. وحماس منظمة إرهـ ابية، والديمقراطيات تضع أعلى قيمة لحياة الإنسان، كل حياة إنسانية". وأكد على التمييز الأساسي بين الدول الديمقراطية والجماعات الإرهـ ابية مثل حماس، مسلطًا الضوء على احترام حياة الإنسان باعتبارها حجر الزاوية في المبادئ الديمقراطية.

وتأتي تصريحات بلينكن في أعقاب دعوة الرئيس بايدن إسرائيل للإعلان عن إجراءات محددة تهدف إلى تخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين، ومعالجة المعاناة الإنسانية، وضمان سلامة عمال الإغاثة في غزة. وشددت الإدارة الأمريكية على الضرورة الملحة لتنفيذ إجراءات لتحقيق استقرار الوضع الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء.

وأكد بلينكن أن "القيمة التي نعلقها على حياة الإنسان هي ما يفرقنا عن الإرهـ ابيين مثل حماس"، مؤكدا على أهمية التمسك بهذا المبدأ في مواجهة الصراع. وحذر من إغفال القيمة المتأصلة في حياة الإنسان، محذرا من أن التخلي عن هذا التبجيل يمكن أن يطمس التمييز بين الدول الديمقراطية وخصومها.

وتعكس تصريحات بلينكن التزام إدارة بايدن بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة مع التمسك بالقيم والمبادئ الديمقراطية. ومع استمرار تصاعد الصراع في غزة، تظل الولايات المتحدة منخرطة في الجهود الدبلوماسية لتسهيل وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.

وتؤكد تصريحات الوزير بلينكن على الدعوات الدولية الأوسع نطاقا لوقف التصعيد والتركيز المتجدد على حماية أرواح المدنيين وسط أعمال العنف المستمرة في المنطقة.

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