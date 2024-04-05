أبوعاصى: الشيخ مصطفى إسماعيل من عباقرة دولة التلاوة

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن الشيخ مصطفى إسماعيل من عباقرة دولة التلاوة.

وأضاف "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "العجيب في الشيخ مصطفى إسماعيل أنك ممكن تسمع منه تلاوة الآية أو الآيات عدة مرات كأنك تسمعها لأول مرة".

وتابع: "هناك مشايخ لما يقرأ السورة أو الآية لو أعادها هو نفس النمط، إنما الشيخ مصطفى إسماعيل عنده شيء غريب تسمع منه الآية فكأنه في هذه المرة يقرأ غير هذه المرة غير لو عاد الآية 100 مرة لا بد أن يعطيك في الإيصال جديد".

واستكمل: "كأنه يفسر القرآن وهو يقرأ، ويعطيك المعنى، وهذا كان موجودًا في الوقوف والمعاني عند الشيخ رفعت، لكن الشيخ مصطفى كان يتميز بجمال الصوت والألحان والمقامات وهذا كان شيئًا فطريًا".

وأردف: "سمعت رواية لا أعرف صحتها أن السيدة أم كلثوم كانت في كوبليه عايزة تقفله مش جاي معاها، فقال لها اعملي كذا، فعملت كذا، فقفل معها وهو قفل معه الكوبليه وطلع مظبوط جدًا، وسمعت كلمة لواحد من الناس السميعة قال لي مصطفى إسماعيل ده طباخ القرآن، يعطيك الوجبة اللي أنت عايزها".